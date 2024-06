Foto: Divulgacao Rachel Novaes apresenta single “Alegria / Sou Feliz”





Entre tantas afirmações e linhas de pensamento é possível dizer que a felicidade é encontrada tanto em pequenas, quanto em grandes situações sendo avaliada através da visão de mundo de cada pessoa. Destaque na cena musical gospel, a cantora Rachel Novaes apresenta nesta terça-feira (4), em todas as plataformas digitais a canção “Alegria / Sou Feliz”, onde o contentamento é analisado e abordado.

“Como cristãos, acreditamos que a felicidade independe das circunstâncias, não se baseia apenas nas coisas boas que temos ou na ausência de problemas. Para nós, ela é a presença de Jesus, que nos acompanha em todos os momentos”, explica a cantora. A faixa autoral se uniu a um trecho de “Sou Feliz”, um dos hinos mais antigos da igreja cristã, escrito em 1873 por Horatio Spafford, após perder as quatro filhas em trágico naufrágio – o que evidencia que mesmo diante de uma grande tristeza, é possível encontrar a alegria.

Semanalmente, a artista realiza lives nas redes sociais – onde é acompanhada por mais de 700 mil seguidores. Quem participa das transmissões ao vivo provavelmente já conhece a composição escrita pela cantora juntamente com Hananiel Eduardo, mas agora se surpreenderá com este medley emocionante.

Outro diferencial é que a canção foi gravada em um típico celeiro americano, com elementos característicos da cultura local, além de uma coleção diversificada de instrumentos musicais, entre eles, o banjo - que é muito utilizado nos gêneros folk e country e faz parte deste lançamento da artista gospel, que soma mais de 20 milhões de plays nos aplicativos de música.

Vale lembrar que, em março, a cantora deu início aos lançamentos do seu novo projeto com o single “Mil Motivos”, dueto inédito com o cantor Fernandinho que já ultrapassa a marca de um milhão e meio de plays. O novo trabalho de Rachel terá sete canções ao todo, que serão apresentadas ao longo dos próximos meses.

“Alegria / Sou Feliz” estará disponível a partir de terça (04) no canal da Musile Records no YouTube e nas principais plataformas de streaming.