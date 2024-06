Foto: Divulgacao Influenciadora surpreende fãs e o próprio artista





Famosa na web por se transformar em celebridades como Ana Hickmann, Luan Santana e Maiara, a maquiadora e influenciadora Letícia Gomes resolveu impressionar seus quase cinco milhões de seguidores, na noite desta segunda-feira (3), incorporando Nattanzinho. A semelhança foi tanta que o próprio cantor sertanejo se derreteu de elogios nos comentários da publicação.

“Nuss, por um minuto eu achei bonito na vida” brincou Nattan, que continuou com elogios. “Muito talentosa e linda”. Outros seguidores também ficaram impressionados com a similaridade: “Que talento, mulher. Não me canso de surpreender”.

Fã de sertanejo, Letícia usou como trilha sonora a música “Amor na Praia”, do próprio Nattanzinho, e ao fundo mostrou o processo da transformação acontecendo a partir dos contornos e truques realizados pela artista. O resultado final fez com que o vídeo viralizasse no Instagram, chegando a quase três milhões de visualizações em cerca de 14 horas.

Letícia Gomes acumula mais de 12 milhões de seguidores ao total em suas redes sociais. Com 29 anos, ela é sucesso no TikTok e Instagram com diversos vídeos ultrapassando a marca de milhões de visualizações, já tendo sido notada por estrelas internacionais como Ian Somerhalder e Ed Westwick.