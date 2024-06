Reprodução/Instagram Influenciadora celebra seu aniversário no próximo Dia dos Namorados com festa e lançamento de sua linha de Gloss





Camila Moura, influenciadora e historiadora com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, aproveitou o feriado prolongado para realização de alguns procedimentos estéticos. Atualmente com residência na capital paulistana, a ex -esposa de Lucas Buda, ex-participante do BBB24, fez preenchimento das olheiras, contorno nos lábios e aplicação de botox.

O responsável pelas intervenções realizadas foi o especialista Giovany Bettega, conhecido por trabalhar com personalidades, como Deolane Bezerra. Segundo ele, o processo adotado foi bem cuidadoso para garantir resultados naturais. “Quando eu vim pela primeira vez na clínica, confesso que eu estava com insegurança, mas agora eu confio 100%. Que trabalho impecável!”, celebrou Camila.

De acordo com o profissional, quando Camila chegou à clínica, pela primeira vez, tinha medo de agulhas, mas no final tudo deu certo. "Começamos de leve com ela, primeiro aplicamos uma pequena quantidade de toxina para harmonizar o rosto dela. O resultado foi um visual natural e sem exageros. A questão é a naturalidade; agora ela tem um visual mais descansado, e suas olheiras estão diminuindo”, finaliza o especialista.

No próximo dia 12 de junho, a influenciadora que curte a fase solteira, comemora seu aniversário de 30 anos com festa em São Paulo, onde aproveitará para realizar o lançamento de sua linha de Gloss.