Foto: Divulgacao Cantora vive momento divino na carreira e na vida pessoal





A cantora gospel Gabriela Rocha apresenta seu novo single "Toda Terra", primeira faixa do novo álbum "A Igreja". Gravado na Catedral Metodista de São Paulo, o álbum captura a essência da adoração autêntica com a participação de um coral e um público selecionado, totalizando aproximadamente 350 pessoas.

A faixa é uma composição de Abdiel Arsênio, autor de grandes sucessos da artista como “Me Atraiu”, “Meu Jesus” e “Uma Hora é Pouco”. A produção audiovisual ficou a cargo da Multiforme Filmes, enquanto a produção musical foi uma coprodução de Gabriela Rocha, Matheus Charles, Marcos Oliveira, Renato Mor e André Lima.

"Toda Terra" é uma faixa já esperada pelos milhares de seguidores da cantora, que se emocionaram com o poderoso verso da ponte "Estamos juntando a terra com os anjos". O single não apenas marca a estreia do álbum, mas também reafirma o compromisso da artista com a adoração genuína e a comunhão entre os fiéis.

Gabriela Rocha, que iniciou sua carreira aos 11 anos no concurso "Jovens Talentos" do programa Raul Gil, tem cantado por todo o Brasil e impactado vidas por meio de suas ministrações autênticas e cheias de personalidade. Atualmente, a cantora cristã é destaque nas plataformas de áudio e vídeo, com impressionantes 9,2 milhões de inscritos no YouTube, 6,6 milhões de seguidores no Spotify e 8,5 milhões de seguidores no Instagram.

Além das novidades musicais, Gabriela também celebra um momento especial em sua vida pessoal: a espera de seu primeiro filho, Levi, com o empresário Leandro Moreira. Em junho, a cantora fará suas últimas ministrações em eventos este ano, antes da chegada do pequeno Levi. Nos próximos meses, Gabriela promete mais novidades sobre o álbum "A Igreja" enquanto se prepara para a chegada de seu filho.