Foto: Divulgacao Primeira seletiva classificou 20 vozes para grande final organizada pelo espaço





O restaurante Japan Tower – Cozinha Japonesa recebe nesta quinta-feira (6), sua segunda seletiva com candidatos que disputam vaga para a grande final do Campeonato Mundial de Karaokê, torneio organizado pela KWC Brasil. Neste ano, os campeões do torneio representarão o Brasil, no campeonato mundial, no segundo semestre na Finlândia.

O espaço, pertencente à Rede Biroska, comandado pela empresária Lilian Gonçalves, a Rainha da Noite Paulistana, já conta com 20 finalistas de sua sua primeira seletiva e terá sua final no próximo dia 16 de junho. Com tradição na cidade de São Paulo, os campeões da Rede Biroska participarão da grande final do campeonato nacional que acontece em agosto, de onde sairão os representantes do campeonato mundial. “Na Rede Biroska já contamos com mais de 20 espaços e a demanda de clientes nos procura é crescente. Inclusive estamos inaugurando um prédio de karaokê, o Kara Kara Karaokê, no mês de maio, com 13 amplas salas para os amantes da cantoria”, pondera a empresária Lilian Gonçalves.

A empresária lembra que a parceria com Teka Barnabe e Izabel Nori, sócias e representantes do campeonato no Brasil, teve início nas primeiras edições da importante competição. “Já tive o prazer de receber a grande final desta competição na Biroska – A Casa dos Artistas e foi um grande encontro”, diz Lilian que celebra junto com a organização os 10 anos de trajetória da competição.

“Lilian Gonçalves representa o entretenimento desta cidade e o karaokê está no DNA de suas casas, aqui na Canuto do Val. Sua participação neste importante momento é essencial na trajetória do evento”, comenta Teka. “Tivemos muito sucesso e retorno quando estivemos presentes aqui, em nossa segunda edição. É gratificante a retomada dessa parceria e, certamente, será inesquecível para o campeonato nacional”, complementa Izabel.

Os interessados em participar da seletiva que movimenta o espaço podem realizar sua inscrição através do site do evento .