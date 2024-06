Marcela também falou sobre o motivo do desentendimento entre o jogador e Luana, a parceria fechada entre Neymar e a incorporadora Duo para a criação da Rota Due Caribe Brasileiro.

"O homem sempre ataca a mulher com os mesmos argumentos: é louca, está afim dele, que é mal amada. Luana está sendo atacada por esse "menino" sem limites e caráter", disse a moradora de Maricá em um post.

A treta que ganhou as redes sociais nos últimos dias, entre Luana Piovani e o jogador Neymar, continua rendendo pano pra manga. Na última sexta-feira (31), Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, usou a rede X para se posicionar a favor da atriz e soltou o verbo para falar sobre o craque.

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.