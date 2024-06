Foto: Divulgacao Thiago Rocha também celebra seus 42 de idade





No jornalismo há mais de 20 anos, Thiago Rocha carrega na trajetória profissional trabalhos nas principais emissoras de TV, entre elas SBT, Record, TV Gazeta e RedeTV!, empresa onde já apresentou os programas "Morning Show", "Muito Show", "Tá Sabendo?" e ao lado de Sônia Abrão fez parte do elenco fixo, durante nove anos, do "A Tarde é Sua", exibido em rede nacional.

A festa para 500 convidados terá como temática o Circo, sendo dedicada ao seu início de carreira, onde tudo começou. Com muita diversão, o jornalista irá brindar ao lado da família e amigos seu sucesso e suas conquistas.

“Estou feliz demais, não é fácil reunir tantas pessoas que eu amo, admiro em um momento especial da minha vida e carreira”, declara o comunicador.



Thiago, que mantém bom relacionamento com vários famosos também passou pelas rádios Jovem Pan, onde apresentou o matinal "Morning Show", na Transcontinental FM apresentou o "Bom Dia Trans" e, por três anos integrou a equipe de colunistas da "Ótima FM", rádio do apresentador Celso Portiolli, localizada na região do Vale do Paraíba.



Também destaque no meio digital, o jornalista sempre se reinventa, e usou a sua força das redes sociais com 1,4 milhões de seguidores, através da internet apresentando AOL Vip, o bate-papo com celebridades da América On Line, site O Fuxico e o seu canal do youtube que tem milhões de views com 280 mil inscritos.

Atualmente, Thiago Rocha é visto diariamente na TV Gazeta, no programa "Mulheres" e na rádio Nativa FM onde comanda o informativo "A Nativa Conta Tudo", com Thiago Rocha.