Foto: Divulgacao Henry cumpre até três apresentações no mesmo dia





Um dos cantores de destaque do Nordeste, Henry Freitas cumpre sua agenda de São João com mais de 50 shows e promete agitar mais de dez estados diferentes com seu projeto “Tudo vira terapia”. Iniciando com chave de ouro, o artista se apresentou neste domingo (2), em Campina Grande, com ingressos esgotados e portões fechados de uma das maiores festas do país.

Henry cumpre até três apresentações no mesmo dia e se prepara para uma verdadeira maratona de apresentações com destaque nas principais festas do país como Campina Grande (PB) , Mossoró (RN), Caruaru (PE), Aracaju (SE), Petrolina (PE) e muito mais.



Para o público que vai conferir os shows juninos, no repertório sucessos de “Tudo Vira Terapia” estão canções, como “ Barulho do Prazer”, “Como é que eu digo não” entre outras. Com números grandiosos, Henry superou em 2024, o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”, e figurou na 54° posição entre os artistas do Brasil.