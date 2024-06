Foto: Divulgacao Grag foi a apresentadora da primeira temporada da versão brasileira de RuPaul's Drag Race





Grag Queen levou seu orgulho e seu brilho para a 28ª Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo, neste domingo (2). Em cima de um dos trios oficiais que cruzaram a Avenida Paulista e a Rua da Consolação, a artista celebrou e curtiu ao lado de artistas e famosos.

As tradicionais cores do arco-íris que representam o movimento LGBT+ deram lugar ao verde e ao amarelo, e Grag apostou em uma junção das cores da bandeira com a cor preta de seu casaco e chapéu, com styling de Leonardo Garcia e peças criadas e confeccionadas por Leandro Benites. O tema do evento neste ano foi “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo! Vote Consciente por Direitos da População LGBT+”, e o pedido para que o público incorporasse as cores da bandeira nacional veio da organização da parada.

Com uma carreira brilhante e de forte ascensão no cenário nacional, Grag foi a apresentadora da primeira temporada da versão brasileira do reality show RuPaul's Drag Race e vencedora da primeira temporada de Queen of the Universe. A artista acumula mais de 100 mil ouvintes mensais no Spotify e já se apresentou em alguns dos maiores festivais de música do país, como o Rock in Rio e o The Town.