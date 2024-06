Divulgação Influenciadora compõe lista de nomes que participarão de ações da emissora





Carolina Diniz, também conhecida como a "Teacher dos Famosos", é a mais nova integrante do time de embaixadores do SBT. Professora de inglês, empresária e influenciadora digital, ela irá colaborar com a emissora em diversas campanhas e projetos ao longo dos próximos meses.

"Eu sempre amei o SBT, uma emissora que eu me identifico bastante, sempre vi como uma empresa bastante visionária. Me sinto muito honrada em receber esse convite para fazer parte do time de embaixadores da casa," declara Carolina Diniz. "O SBT sempre fez parte da minha vida e da vida de muitos brasileiros. É uma emissora que valoriza a família e a inovação, e eu estou muito animada para contribuir com essa trajetória."

“Ser embaixadora da emissora mais feliz do Brasil é muito mais que um prazer, é uma honra. Estou muito feliz em fazer parte deste novo momento da emissora, deste marco na história da TV e do país. Estou 200% comprometida em entregar o meu melhor”, finaliza Carolina.