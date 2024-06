Divulgação Guto Melo, idealizador do evento, recebeu Adriane Galisteu no espaço, entre outros famosos





Após edições realizadas em Salvador, no Carnaval, e presença de destaque no Navio da Xuxa, a label “Camarote Pride” marcou presença na Avenida Paulista, neste domingo (2), durante a 28ª Parada do Orgulho LGBT+. No comando da festa de um dos principais espaços criados para o público acompanhar o evento, estiveram Valesca Popozuda e Reddy Allor, além do DJ Jesus Luz.

Com abertura a partir das 12h, o Camarote Pride São Paulo, projeto idealizado pelo empresário e publicitário Guto Melo, movimenta o disputado bar nova iorquino Blue Note, no emblemático prédio do Conjunto Nacional, onde o “varandão” com vista à Av. Paulista foi bastante disputado. Um desfile de ‘personas’ que estampavam em seus rostos muita alegria e orgulho. Dentre os convidados, importantes nomes do meio artístico e digital, como a apresentadora Adriane Galisteu, a Blogueirinha, os atores Luis Miranda e Carmo Dalla Vecchia, entre outros.

“Como idealizador do espaço, posso dizer que a edição deste ano foi um marco na história do evento. A ressignificação do verde e amarelo em nosso abadá gerou um impacto emocional profundo e reforça nosso compromisso com a luta por igualdade e respeito. Ver a comunidade LGBT+ celebrar com as cores do nosso país foi uma experiência emocionante e inspiradora. Além disso, reforçamos a exclusividade do Camarote Pride, que é um ambiente acolhedor e que preza pela diversidade”, destaca Guto Melo.

O empresário que neste primeiro semestre esteve com a marca Camarote Pride em três importantes eventos, Carnaval de Salvador, Navio da Xuxa e Parada do Orgulho LGBT +; passa a centralizar sua atenção ao Prêmio Jovem Brasileiro, que acontece no próximo mês de outubro. Porém, o envolvimento com a cena LGBT+ já propõe o planejamento da edição 2025 do disputado espaço.

“Estamos sempre de olho nas próximas paradas LGBTQ+ e já estamos trabalhando na edição de 2025. Queremos surpreender o público com novas ideias e experiências, sempre buscando inovar e fortalecer a luta por igualdade. Nossa meta é tornar o Camarote Pride um espaço cada vez mais inclusivo, acolhedor e representativo da diversidade da comunidade LGBT+ brasileira”, finaliza Guto Melo.