Divulgação Artistas estão na cena musical há mais de duas décadas





A Tribo da Periferia completa 400 semanas no Top 100 da plataforma YouTube, onde a predominância é o segmento sertanejo. Também comemoram o alcance de 600 milhões de visualizações na faixa ‘Imprevisível”, um dos principais destaques da trajetória. Paralelamente a tantas conquistas, eles acabam de lançar o single ‘O Cravo e a Flor’, faixa tema do combate contra o feminicídio em uma campanha promovida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

“Vivo e canto o rap desde 1998, e a gente sempre enunciou, protestou, juntou forças para lutar contra o sistema e para enfrentar os males e as injustiças da periferia. Por mais que pareça que esquecemos isso, o rap ainda tem essa missão. E não existe ninguém melhor para conversar com a comunidade, do que o rap. Não só nas periferias, mas em todo país, pois este é um crime sem raça, credo e classe social, que atinge todas as esferas da nossa sociedade”, comenta Duckjay.

Os casos de feminicídio só crescem no Brasil e quando a Tribo da Periferia foi convidada para participar desta campanha, infelizmente Duckjay teve um vasto material para trabalhar. Desde as muitas notícias divulgadas por todo o território nacional, até casos que acompanhou de perto. Na letra da canção ele faz também uma alusão à cantiga popular “O Cravo e a Rosa”, uma música infantil que foi romantizada como se fosse uma disputa de forças.

A direção criativa do videoclipe segue também uma linha real e bem explicativa de como a violência doméstica atinge uma família e impacta toda uma comunidade que não pode mais blindar os olhos utilizando o discurso ‘em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher’, passando assim a mensagem de uma mudança de percepção.

“Nosso objetivo é que este trabalho atinja o maior número de pessoas. A realidade choca, te coloca em uma situação de provação. Não é simplesmente um crime, é algo devastador não só na vida de quem sofre essa atrocidade, mas na vida de toda família que fica destruída com essa perda. As mulheres são o símbolo da vida e o feminicídio é, literalmente, o contrário disso”, conclui Duckjay.

Há 26 anos na estrada, a Tribo da Periferia, um dos grandes nomes do cenário do rap e hip hop nacional. A história da Tribo da Periferia nasceu nas raízes do Distrito Federal, em 1998, quando Luiz Fernando Correia da Silva, mais conhecido como Duckjay, decidiu dar o primeiro passo para esse sonho, compondo sua primeira letra musical. Desde então, a Tribo foi tomando novas formas e ganhando novos protagonistas, como Look (Nelcivando Lustosa Rodrigues), que desde 2016 segue ao lado de Duckjay conectando cada vez mais pessoas. Agenciados pela Kamika-Z Produtora e com apresentações por todo território nacional, a Tribo da Periferia arrasta multidões por onde passa.