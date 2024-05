Divulgação Vila Don Patto compõe a lista de 12 marcas que marcam presença no festival





O Catarina Fashion Outlet destaca ao longo deste feriado prolongado e no final de semana posterior a data, a primeira edição do Festival de Vinhos e Espumantes São Roque. O evento é uma realização do Sindicato da Indústria do Vinho de São Roque, que objetiva promover o trabalho do viticultor e vitivinicultor, e nasce como um presente e oportunidade aos amantes e apreciadores do vinho para conhecerem os rótulos fabricados na região.

A entrada para conhecer o Festival é gratuita e para participação das degustações orientadas o valor do ingresso é de R$ 50,00 que dá direito a uma taça, e vouchers para degustações a sua livre escolha. Ao todo, 12 vinícolas em diversos stands, montados em uma área ampla, com estacionamento e uma decoração especial para este evento.

Entre os participantes, a Vila Don Patto, que destaca sua variedade de rótulos, com opções de tintos, brancos, espumantes e rosés. O empreendimento também oferece seu espaço gastronômico, localizado no Catarina, onde sugere os sabores da cozinha luso-italiana, com elaborações especiais para harmonização de seus rótulos.