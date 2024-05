Divulgação Ribas Azevedo, coordenador do certame e organizador do evento





O concurso 25º Miss Beleza Gay São Paulo, movimenta a programação da diversidade neste feriado prolongado. O evento que acontece neste sábado (1), no Teatro Itália Bandeirantes, região central da capital paulista, celebra a diversidade, a inclusão e a beleza em todas as suas formas, além de reforçar a a força, a coragem e o talento dos participantes ao promover a aceitação e o respeito pela comunidade LGBTQIA+.

Com 15 candidatas, cada uma trazendo sua própria essência, estilo e história de vida, o palco está pronto para uma noite de glamour, brilho e empoderamento. As candidatas desfilam com trajes deslumbrantes para demonstrar sua personalidade, elegância e autoconfiança. O palco se transforma em um espaço de celebração da diversidade, onde cada participante é aplaudida e apoiada por sua autenticidade.

O júri, composto por personalidades influentes, tais como, Michelly X, Ikaro Kadoshi, Silvetty Montilla, André Pavam, Antara Gold, Maite Schineider entre outros, que representam diversos segmentos, como moda, arte e cultura. Na ocasição, eles avaliarão não apenas a beleza exterior, mas também a mensagem de inclusão, a representatividade e o impacto social que cada candidata traz consigo.

Enquanto uma nova rainha é coroada, todas as participantes são reconhecidas e celebradas por sua coragem e determinação em serem autênticas e verdadeiras consigo mesmas. O Concurso Miss Beleza Gay São Paulo é um lembrete poderoso de que a verdadeira beleza está na diversidade e na aceitação de quem somos. A vencedora irá representar o Estado de São Paulo no Miss Brasil Gay 2024 que acontecerá em Juiz de Fora/MG.