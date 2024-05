Divulgação Evento de pagode com o grupo Menos é Mais contará com quatro horas de show





A cidade de Campos do Jordão, também conhecida como 'Suiça Brasileira', destaca ao público que buscará o friozinho da montanha, badaladas festas neste feriado prolongado de Corpus Christi, entre 30 de maio a 02 de junho. Entre os destaques estão as festas de música eletrônica Warung Tour Campos do Jordão, MÓL Winter Edition e Chateau 2024, produzidas ou co-produzidas pela Be-On Entertainment, que contam com atrações internacionais, além de Churrasquinho Menos é Mais, com show do grupo de pagode Menos é Mais, que faz sucesso entre os fãs do gênero.

A programação começa nesta quinta-feira (30/5) com a oitava edição do Warung Tour Campos no Haras Itapeva. A festa conta com três grandes nomes da cena eletrônica internacional: o DJ americano Mita Gami; o belga Kolombo; e D-Nox e Beckers. Completam a programação os DJs brasileiros Antdot, Gabe, Riascode, Fran Bortolossi, Badaro e William Marques.

Na sexta-feira (31/5), a partir das 14h, o Tênis Clube recebe o evento Churrasquinho Menos é Mais. A banda brasiliense de pagode Menos é Mais, grupo que conquista o cenário nacional com cerca de 4,8 bilhões de visualizações no Youtube e conta em seus trabalhos com participações de peso como Anitta e Luísa Sonza, promete animar o público em um palco 360º, durante quatro horas de show.

Também na sexta-feira (31/5), o Haras Itapeva recebe a segunda edição do MÓL Winter Edition, festa temática de inverno, que traz o tema "Winter and Snowland" para criar uma experiência única sob o clima frio, com direito a Open Bar Premium. Um dos destaques da noite é DJ e produtor nigeriano-suíço Laolu. Outra atração de peso é a DJ e produtora brasileira Samhara, conhecida por ter sido a primeira mulher a se apresentar no mainstage do Tomorrowland Brasil em 2016, além dos DJs brasileiros Bruno Be, Enrico & Carmo e Ocer.

Para encerrar a programação, no sábado (01/6), o Castelo Nacional INN recebe o público do cenário do Chateau Campos do J ordão 2024. Evento de tradição na cidade, a festa traz mais uma vez música, gastronomia e arte. Dubdogz, grupo de música eletrônica formado pelos irmãos gêmeos Marcos e Lucas Ruback Schmidt comandam as picapes do evento que terá open bar + open food BBQ (até às 16h) e exposição de arte de MagMor, artista plástico com diversos trabalhos expostos pelo Brasil e no exterior.