Grag Queen soma mais de 100 mil ouvintes mensais no Spotify





Um dos nomes de destaque da cena drag queen do país, Grag Queen sobe ao palco da Audio, na zona oeste da capital paulista, nesta quarta-feira (29), para apresentação especial na Festa Gambiarra, projeto que é consagrado no roteiro paulistano. O show será um aquecimento para a 28ª Parada do Orgulho LGBT+, que acontece neste domingo (2), cujo presença da artista é uma das mais aguardadas pelo público.

Grag Queen prepara um repertório potente para sua apresentação, com sucessos como “Party Everyday” e “Milkshake”, faixa presente no EP “Gente Crazy” (2023), além de algumas surpresas.

Criada há 16 anos em São Paulo, a Gambiarra se tornou a maior festa de música brasileira do país. Com um público irreverente e descolado que agrega diversas tribos, a festa promove a liberdade de expressão, a atitude de viver com alegria e diversão sem preconceitos e o incentivo à música, ao teatro, ao cinema e às demais formas de arte.

Apresentadora da primeira temporada da versão brasileira do reality show RuPaul's Drag Race e vencedora da primeira temporada de Queen of the Universe, Grag Queen soma mais de 100 mil ouvintes mensais no Spotify e possui no currículo apresentações em alguns dos maiores festivais de música do país, como o Rock in Rio e o The Town, em uma carreira brilhante e de forte ascensão no cenário nacional.