Divulgação DJ está animado com lançamento de nova faixa





Gabriel Pacheco, conhecido como Pachê, é produtor musical, curador, Dj e relações públicas. O artista tem assinatura em diversas playlists, presença há anos em casamentos, festas em geral, festivais, dentre outros. Na próxima sexta-feira (31), o artista lança sua nova composição, “Little Love”, produzida com base em referências que ele possui de artistas europeus.



Segundo o artista, as inspirações são todas de música eletrônica, mas que também navegam muito por um contexto comercial e o nome, “Little Love”, surgiu com base na própria letra que conversa com a “vibe” da música.

Ele explica que a música, “Little Love”, nasceu de um ideal dele de que o mundo precisa de amor, algo que ele vêm falando sempre. “Todo gesto de carinho e amor, por mais que seja simples e pequeno, o efeito é gigantesco e exponencial, mesmo que seja um sorriso que é dado para um desconhecido. Então, através da “Little Love”, o artista teve a ideia de tornar a música cativante, acolhedora e, ao mesmo tempo, alegre e positiva. O artista procura explorar o house music, que é um gênero da música eletrônica, e mesclar com o pop. “É desafiador juntar tudo isso numa única obra musical, mas chegar próximo ao objetivo, já me conforta e muito”, afirma.

Para o Dj, a nova faixa atende a todos os públicos. “Esta versão foi pensada para tocar tanto numa rádio, quanto no dia a dia das pessoas, em inúmeros e diferentes contextos e ocasiões e a música estará disponível no próximo dia 31 de maio em todas as plataformas digitais, incluindo Spotify e Deezer”.