Divulgação Cláudio Jr. é destaque no line-up da grande festa da diversidade





A 28ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ acontece no próximo domingo (2), na Avenida Paulista, em São Paulo. Dentre os destaques do evento, está a programação do "Camarote Pride", idealizado pelo publicitário e empresário Guto Melo, que agitará o bar Nova Iorquino Blue Note.

Com participação no line-up desde a primeira edição do espaço, o DJ Claudio Jr., está confirmado para uma nova participação em 2024, onde também já estão confirmados, Valesca Popozuda e Jesus Luz. "É um prazer imenso fazer parte da Parada de São Paulo, especialmente, no Camarote Pride, esse espaço exclusivo onde temos a opção de curtir os trios elétricos que passam pela Av. Paulista, ou uma festa privativa, com shows e DJs dentro de um bar requintado, seguro, com open bar e food, tornando a experiência da Parada ainda mais interessante e agradável", detalha o DJ.

Claudio Jr. é uma figura conhecida da noite LGBTQIA+ de São Paulo e também nas festividades da edição de 2024 da Parada de SP, é um dos Produtores e DJ da "Casa dos Produtores", festa idealizada por ele juntamente com Guilherme Acrízio e Bruno Vanes, que completa cinco anos. A edição especial do Pride 2024 acontece na sexta (31), a partir das 23h, no tradicional Club Yacht e traz, além de Claudio Jr., DJ Bruno Moutinho, DJ Gabriel Rocha, DJ Vinicius Santiaggo e a Drag Agatha Le Blanc no Line Up.

A label, itinerante, já ocupou diversos espaços e clubes de São Paulo e Rio de Janeiro, é comentada por sua versatilidade sonora e decorações impecáveis, além de impressionar com os números. Sua última edição no Carnaval Carioca levou 20 mil pessoas para os jardins do MAM, na região central do Rio de Janeiro. Em São Paulo, atualmente, a festa recebe cerca de 700 pessoas em cada uma de suas edições quinzenais que lotam o Club Yacht, localizado na região da Bela Vista.