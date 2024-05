Divulgação WZ Beat avança conversas sobre feat com Jason Derulo





Criador da música “Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral”, que ultrapassa mais de 150 bilhões de visualizações no TikTok, sendo o maior hit da plataforma, o brasileiro WZ Beat planeja novo sucesso com o cantor internacional Jason Derulo. Em mensagens trocadas entre os artistas, o cantor norte-americano confirmou estar aberto a propostas de um possível single e vai enviar suas vozes para começar o projeto musical.

“Fiquei extremamente feliz e empolgado ao ver que ele havia respondido e mostrado interesse em colaborar comigo neste projeto. Sou admirador do trabalho de Jason há anos, tendo me tornado fã desde o lançamento de "Wiggle", quando descobri sua música. Anos mais tarde, no início de 2020, ele lançou "Savage Love", que se tornou um sucesso global e foi muito popular no TikTok, me inspirando profundamente”, disse WZ Beat.

Certamente seria mais um feat de sucesso para jovem cantor que já conta com importantes conquistas em sua trajetória na cena musical. Em 2023, o DJ produziu o funk ‘Bumbum’ ao lado de Gretchen.

“Tenho a certeza que tudo dará certo para que isso aconteça. São grandes minhas expectativas nessa música e acredito no público forte que temos no TikTok, que podemos usar como base para divulgação desse projeto. Com certeza faremos algo muito animado!”, finalizou WZ Beat.