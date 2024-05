Divulgação Texto de Carri Costa faz estreia no próximo dia primeiro de junho





O roteiro cultural cearense destaca a estreia da peça "Xibiu - A Comédia das Quebradas", no próximo mês de junho, no Teatro da Praia, em Iracema. O espetáculo, da Companhia Cearense de Molecagem, apresenta como como pano de fundo a comunidade da Lagoa do Xibiu, com texto que traz à tona questões cotidianas, relações interpessoais e conflitos em meio à ameaça de uma construtora que compra casas de maneira suspeita. Tudo com a linguagem típica do cearense, caracterizado pelo humor e pela irreverência.

"Vamos apresentar o dia a dia de uma turma com situações engraçadas e discussões éticas com bastante humanidade. Vai ser um caldeirão de vida que pulsa constantemente nas comunidades, que existem em qualquer lugar do Brasil", explica o autor Carri Costa sobre o espetáculo que estará em cartaz aos sábados e domingos de junho, às 20h.

A atriz Roberta Wermont, que vive a personagem Mazé, a protagonista da montagem, afirma que a peça é um desafio que ela enfrenta com entusiasmo e dedicação. "Está sendo uma delícia essa montagem, muito aprendizado. Acho que o público vai ser atraído pela pluralidade dos assuntos da trama, e do colorido, da linguagem dos personagens", comenta a atriz.

Em cena, junto a Roberta Wermont, o elenco será composto por Lira Holanda, Cristiane Carvalho, Fernanda Duarte, Maiara Teles, Hilton Costa, Diego Mesquita e o próprio Carri Costa. "A gente escreveu esse espetáculo com uma linguagem audiovisual, para uma série que foi aprovada na Lei Paulo Gustavo e daqui para o final do ano gravaremos como seriado que deverá ser exibida na TV ou no streaming. O público cearense vai poder se ver de uma maneira carinhosa, irreverente, divertida, em quatro episódios, alcançando outros patamares de muita importância à cultura do nosso estado. Um espetáculo que deverá virar série de TV", finaliza o autor da montagem que estreia para o público no próximo dia 1 de junho.