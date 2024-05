Divulgação Influenciadora supera mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais





O início das festividades do São João de Campina Grande, na Paraíba, começa a agitar o público em geral. Conhecido como o maior São João do Mundo, a festa que tem início programado para o próximo dia 29 de maio, além de colocar em destaque uma programação repleta de shows musicais e coloca bastante convidativa aos apreciadores da boa mesa.

Com raízes fincadas na região Nordeste brasileiro a influenciadora maranhense Mileide Mihaile considera que o período é uma dos mais especiais para ela e revela que dentre as tradições dos festejos juninos, a gastronomia típica servida é uma de suas predileções.

“Caso alguém pense em fazer dieta no mês de junho, é melhor rever o planejamento porque eu jamais faria isso”, brinca a influenciadora que supera mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais. Dentre as sugestões que são levadas à mesa, ela destaca como suas preferidas, a canjica, a pamonha, a paçoca, o pé de moleque, o cural, o cuscuz, o bolo de milho e o arroz doce.

“São tantas as opções de comidas deliciosas que, certamente, devo ter me esquecido de alguma”, diz. A comunicadora conta que o universo das festas juninas faz parte de sua vida, tendo início quando criança. E lembra que desde o modo de vestir, o ritmo do forró que é marca registrada em todas as regiões são marcantes em sua memória: “Tudo é muito bonito e tem alegria, é um verdadeiro espetáculo. Nesse momento, as pessoas deixam qualquer pensamento ruim de lado para aproveitar as festas”.

“Sou nordestina com muito orgulho. O São João é rico em história e cultura, e a tradição teve bastante influência em minha vida, no meu trabalho ele faz parte dos meus costumes. Tudo nele me inspira, o São João realmente tem um lugar reservado no meu coração”, finaliza a maranhense.