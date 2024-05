Divulgação Cantor apresenta nova faixa nas principais plataformas digitais





MC Maneirinho disponibilizou em todas plataformas digitais o primeiro single do seu próximo álbum. Com uma batida gostosa, letra bem provocativa, ousadia e muita sensualidade, a música “Que Covardia”, destaca um instigante jogo de sedução entre um casal que apesar de não ter compromisso sério, não consegue resistir ao forte desejo que sentem um pelo outro.

A música é uma parceria do cantor de trap com o MC PH e surpreende, ainda, pela apresentação de seu audiovisual, gravado na mansão do próprio MC Maneirinho, localizada em condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

“Não havia feito nenhum clipe aqui em casa. Além de uma vista muito bonita, minha casa também é um local muito significativo, pelo tamanho da conquista que foi pra mim. Então achei que a ideia da música casaria bem com os cenários que pensamos para o roteiro do vídeo”, conta Maneirinho.

“Estou há mais de 10 anos nessa brincadeira de viver da minha arte, fazendo história. Marquei gerações e sei que serei lembrado, seja como DJ ou cantor. Mas não esqueço de tudo que passei quando não tinha nada. Venci a batalha mais difícil, que foi tirar a minha família da pobreza e antes de me calçar, deixei eles fortes. E agora posso morar numa mansão bolada! Abrir as portas da minha casa representa isso para mim. É a minha arte realizando os meus sonhos”, acrescenta.

“Que Covardia” é a primeira faixa do novo álbum de MC Maneirinho, que reunirá cerca de 20 canções, com diversas participações especiais e algumas misturas de ritmos. “Não posso adiantar muita coisa ainda, porque quero fazer uma grande surpresa para o meu público. Mas será uma espécie de Mix Tape, com um pouco de tudo. É um projeto em que estou apostando alto e traz muito da minha identidade também”, adianta o cantor de trap.

“As expectativas são bem altas. É um som que eu curto muito! E ‘Que Covardia’ já mostra um pouco disso. Tem um clipe muito quente, que não deixa você ficar parado. Você sente vontade de cantar a música, sente vontade de curtir o som... Quem ver o clipe, certamente sentirá vontade de estar com a gente nele.”, finaliza o artista.