Divulgação Artista entrega obra de arte ao sambista Martinho da Vila





O artista plástico Vinicius Allencar, responsável pelas artes da capa do álbum "Violões e Cavaquinhos" e dos singles do projeto do sambista Martinho da Vila, esteve presente no evento de lançamento realizado na última quarta-feira (22), quando presenteou o cantor com uma tela que reproduz a mesma arte da capa do projeto.

“Fazer a entrega do quadro de “Disritmia” para Martinho representa um lugar de afeto e memória afetiva, especialmente com minha família e minha avó, que era uma grande jogadora de búzios e gostava muito de ouvir as músicas do Martinho. Minha relação com esse projeto e com o cantor, especialmente na entrega dessa obra é profunda. Ela reflete quem é Martinho: um artista sensível, atento e alegre. Penso sobre onde essa obra se encontra no mundo, quem ela alcança e convida para perto. A entrega desse quadro é uma realização significativa, carregada de uma força ancestral. Me sinto realizado diante deste momento", explica o artista.

Allencar, nascido em São Gonçalo (RJ), também é conhecido como “Muito Cria”, devido a apresentação de suas obras, onde recria cenários, momentos e pessoas de favelas e periferias brasileiras. Ele assinou as artes do novo álbum de Martinho da Vila, "Violões e Cavaquinhos". Recentemente, em março, Allencar assinou a capa do single "Distante" de MD Chefe e Filipe Ret. Outros trabalhos anteriores de Allencar incluem colaborações com marcas como Adidas, Festival Lollapalooza (2022) e as artes que ilustraram o palco durante o show da cantora Ludmilla, no Festival The Town (2023), realizado em São Paulo.