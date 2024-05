Divulgação Influenciador afirma perseguição da plataforma após banir perfil com mais de 1 milhão de seguidores





Eleito o homem mais bonito do mundo em 2019, o ex-Mister Universo, Sergio Fialho, causou frisson em suas redes sociais ao postar fotos sensuais, trajando um roupão após concluir uma sessão de depilação íntima. Na postagem, o youtuber e influenciador apontou críticas machistas que recebe, inclusive, do público feminino sobre homens que se depilam.

“Muitas mulheres ainda relacionam o fato do homem fazer depilação íntima com a nossa definição de sua sexualidade”, apontou o influenciador, que teve sua conta bloqueada pela plataforma nesta sexta-feira (24). Nos comentários da publicação, Fialho havia recebido o apoio de diversos seguidores. “Concordo, a depilação masculina é uma questão de higiene”, apontava um dos comentários.

Dono de uma beleza ímpar, o galã nunca escondeu do público a sua busca pelos cuidados com o corpo, tendo confirmado investimentos acima de R$ 100 mil em procedimentos estéticos. De acordo com o influenciador, o medo dos homens em optar pela depilação total do corpo é caracterizado pela estigmatização do público masculino, quiçá, resultado da cultura machista que marcante entre os brasileiros. “Infelizmente a sociedade ainda cultua essa conduta pelo machismo e exalta o pré-julgamento daqueles que fazem depilação com questionamentos duvidosos a orientação sexual”, comenta.

“Por ter muito tabu ou pela família não ter tido conversas adequadas com eles, muitos homens absorvem que a depilação é um assunto que não deve ser falado. Certamente que em tempos atuais isso se torna algo muito triste. O procedimento é importante para a questão da higiene, entre outros benefícios", ressalta Fialho que faz questão de apresentar ao público os cuidados que mantém com o corpo em seu dia a dia.

Para Fialho, o assunto é ainda mais triste quando a temática machista também é exposta também por pessoas do sexto feminino. Ele confidencia, que em sua fase de homem solteiro foi dispensado "na hora H" por uma mulher, pois no momento estava totalmente lisinho. “Estava ansioso pelo encontro e decidi me depilar para me apresentar da melhor forma que eu acreditava que despertaria atenção da parceira. Porém ao revelar sobre minha preparação, a pessoa em questão me deu um toco e me dispensou, alegando que sua preferência seria por homens peludos", lembra o influenciador.

Recuperação de conta via a Justiça

O resultado do trabalho do influenciador que detinha de um perfil perfil com quase 1 milhão de seguidores, na rede social Instagram, neste momento foi "jogado no lixo", tendo em vista o bloqueio de sua página. "Nunca tive problema com minhas postagens, inclusive com aqueles que eu mesmo considerava polêmicas. A plataforma, definitivamente, parece ter concluído seu trabalho de perseguição a minha pessoa, banindo meu perfil que continha mais 1 milhão de seguidores. Uma década de trabalho, com milhares de fotos, vídeos, mais de 40 mil stories, onde consegui apresentar uma linha do tempo de minha trajetória, desde os desafios iniciais, as pedradas e as minhas vitórias", comenta.

As perdas que refletiram tanto no emocional, quanto na questão financeira do influenciador resultaram em ação jurídica, todavia, não conclusiva até o momento. "Tive que acionar meus advogados que entraram com uma ação contra a empresa. Até o momento o juiz negou uma liminar e ainda não sei as razões de tanta perseguição. Segundo os advogados, o Facebook tem 15 dias para me dar um feedback e espero que este seja positivo", relata com embargo o influenciador.

"Fiz a criação de um perfil reserva, que voltou a ser derrubado por eles e já estou no terceiro perfil. Estou tentando trabalhar, mas fico triste com a postura da plataforma, pois não fiz nada que violasse as diretrizes da empresa", finaliza com indignação o influenciador, durante uma rápida conversa com nossa coluna.