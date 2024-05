Divulgação Whindersson Nunes encerra temporada de shows em SP





A apresentação de Whindersson Nunes em Fortaleza no dia 25 de maio confirma um time de peso, com os convidados especiais Tirullipa, diretamente de transmissão, Rossicléa, Titela, Délio Macnamara, Moisés Loureiro, Mateus Cidrão, LC Galeto, Oliveirinha, Roger Siqueira e Robson Souza. O show que acontece no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, terá toda a renda revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A apresentação conta com apoio institucional da prefeitura de Fortaleza, na operação dentro e fora do estádio e empresas de eventos da cidade também estão auxiliando na realização da apresentação de Whindersson e convidados. Além disso, mais de 250 pessoas se inscreveram como voluntárias para o evento.

Nas últimas semanas, Whindersson auxiliou as vítimas das enchentes com drones que levam kits de proteína, água e aparatos para adultos e crianças nos prédios ilhados e também criou em parceria com Dário, sócio do influenciador e PHD em física, uma solução viável para o resgate de animais de grande porte. O projeto consiste em protótipo 3D, que pode ser criado em impressoras 3D, e que conseguem fazer um cavalo de 500kg flutuar na água.

Além disso, o influenciador tem auxiliado também o desenvolvimento de uma solução para tratamento de água potável e arrecadou R$ 3 milhões para as vítimas da tragédia que atingiu o estado.