Divulgação Dupla ganha destaque na cena sertaneja da atualidade





A dupla Thiago e Samuel lança a faixa "Chave" com participação especial de Gustavo Miotto. A música em questão segue o sucesso de "Amor Diferente", que estreou dia 26 de abril e está prestes a alcançar a impressionante marca de 20 milhões de visualizações no YouTube, garantiu a posição 41 no Top Brasil do Spotify além de ficar entre as 3 músicas mais tocadas nas rádios do Brasil.

"Chave" é uma canção envolvente que explora temas de amor, saudade e conexão íntima, características que têm ressoado profundamente com os fãs. A letra expressa a dor e a esperança de manter uma relação especial, mesmo à distância, com uma melodia que mistura o sertanejo tradicional com toques modernos, refletindo a versatilidade e a capacidade de inovação da dupla.

A colaboração com Gustavo Mioto adiciona uma nova dimensão ao single, trazendo uma fusão única de estilos e talentos. Gustavo, conhecido por seus sucessos no sertanejo, complementa perfeitamente a vibe e a emoção que Thiago & Samuel buscam transmitir em "Chave". Esta parceria não só amplia o alcance da música, mas também demonstra a habilidade da dupla em criar hits que se conectam com um público diversificado.