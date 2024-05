Divulgação Raí Saia Rodada lança EP “Completamente Certa”





O cantor Raí Saia Rodada lança nesta sexta-feira (24), o EP “Completamente Certa”, e além da canção que leva o nome do projeto, o álbum conta com mais cinco músicas. “Completamente Certa” possui ainda as participações especiais de Tarcísio do Acordeon e DJ Ivis, e estará disponível em todas plataformas digitais de música na virada desta quinta-feira para sexta-feira. Os clipes de “Completamente Certa” e “Saudade da Peste” chegam às 11h dos dias 24 e 31 respectivamente.

Com 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e 4,3 milhões de inscritos e 2 bilhões de visualizações em seu canal no Youtube, Raí é um dos mais conceituados artistas do forró nacional, e conta com diversos sucesso na carreira, como “Tapão Na Raba”, que possui mais de 195 milhões de streams no Spotify e quase 370 milhões de visualizações no Youtube, e “Bebe e Vem Me Procurar”, que tem atualmente 115 milhões de streams e 266 milhões de visualizações.

Raí também conta 4,9 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha a rotina de shows, gravações e da própria vida. Seu último projeto “Saia Elétrica – Ao Vivo em Mossoró”, homenageia os sucessos do Saia Rodada, onde o cantor passou parte da carreira e possui releituras de canções do próprio artista e de grandes nomes da música nacional.

Com a carreira solo, Raí tornou-se um dos artistas mais populares no nordeste brasileiro, assim como no país. Além disso, faz parte do projeto “À Vontade”, ao lado de Luan Estilizado e Zezo Potiguar, que traz grandes sucessos brasileiros em versão de forró.