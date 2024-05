Divulgação Henry atingiu em 2024, o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”





O cantor Henry Freitas, lança nesta sexta-feira (24), o novo DVD “Tudo Vira Terapia” em todos aplicativos de música. Com 22 faixas e gravado no Colosso, em Fortaleza, em março deste ano, o projeto conta com diversas participações especiais, como Pedro Sampaio, MC GW, Xand Avião, a dupla sertaneja Guilherme e Benutto e Márcia Fellipe. Além disso, o clipe de "Alteradão", que possui a participação de Xand Avião também será apresentado aos fãs, nesta sexta-feira, e as outras produções audiovisuais do DVD estarão disponíveis nas próximas semanas.

Recentemente, o cantor disponibilizou o primeiro single do DVD, “Barulho do Prazer”, que possui a colaboração de Pedro Sampaio e MC GW e um CD promocional com algumas faixas de "Tudo Vira Terapia".

Em escalada nacional e com uma agenda cheia de shows, Henry atingiu em 2024, o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”, e figurou na 54° posição entre os artistas do Brasil na plataforma e agora com o lançamento do novo DVD, o artista pretende alcançar patamares ainda maiores.