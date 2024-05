Divulgação Influenciador conta com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais





Edson Urubatan, influenciador com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, além empreendedor de destaque na área da educação, atribui parte do seu desempenho profissional à prática esportiva diária. De acordo com estudo realizado pela Universidade de Bristol, participantes da pesquisa que realizavam atividades regulares mostraram um poder de concentração 21% maior, 41% mais motivação para trabalhar e 25% terminaram suas tarefas antes do tempo, quando comparados a participantes sedentários.



“Sinto os reflexos da atividade física no dia-a-dia. É possível se sentir muito mais disposto, aquela sensação de dopamina quando você acaba de correr, por exemplo, ou fazer outra atividade, você começa o dia com a cabeça muito mais centrada para resolver os problemas, além de estar com a energia dosada, o que ajuda a tomar boas decisões”, afirma o empresário.



Entre os quatro esportes praticados, Dr. Edson destaca a corrida como o favorito em termos de benefícios, desde o bem-estar até a produtividade. “Trata-se de uma atividade que me leva a conhecer lugares novos, posso praticar com a minha esposa e curtir o momento com ela.”, relata. “A corrida é como uma terapia. Enquanto você corre, vem na sua mente flashes da vida, o que você planeja para o futuro, entende variáveis que estão acontecendo, cria soluções. Quando você termina, está com o corpo e a mente aquecidos para enfrentar o dia. É assim que me sinto”.

Àqueles que estão iniciando na prática de atividade física para melhorar a saúde mental e o desempenho profissional, apesar de ser fã da corrida, Urubatan alerta que a prática requer atenção, principalmente para quem está começando. “Correr é fantástico e eu sou realmente apaixonado. Além de tudo é um esporte democratico, mas é importante tomar cuidado e começar devagar. Comece caminhando e se possível, com auxílio de um profissional”.

O segundo passo, para o atleta, é fortalecer. “Meu professor me alertou sobre a importância de malhar membros inferiores. Quadríceps, panturrilha, glúteos, e eu sinto a diferença na minha rotina, por isso não abro mão de fazer musculação todos os dias. Não fazemos ideia de que o treino de glúteos, por exemplo, pode ajudar a fortalecer o joelho”, destaca, novamente dando ênfase à importância do acompanhamento profissional de um personal trainer.

Por último, o empresário afirma que a alimentação impacta diretamente na rotina de atividades. “Se você quer estar bem disposto, buscando serotonina, pronto para viver o dia, se alimentar bem é a base e é o que funciona para mim. Se como muito, me sinto pesado, mas se como pouco, me sinto fraco e a atividade deixa de ser prazerosa. Então ter uma alimentação balanceada é fundamental, uma coisa puxa a outra”, conclui.

Em junho, lançará no Brasil dois livros de Neurociências e a sua aplicação na educação.