Camarote Pride ocupa espaço no Conjunto Nacional





O Camarote Pride se consolida como um dos principais destinos da diversidade no país, durante a Parada LGBTQIA+. Após edições realizadas em Salvador, no Carnaval, e presença de destaque no Navio da Xuxa, a label confirma edição especial na Avenida Paulista, no próximo dia 2 de junho, data em que acontece o maior encontro da diversidade da América Latina.

Para a diversidade, o evento confirma seus dois primeiros nomes do line-up: as cantoras Valesca Popozuda e Reddy Allor, além do DJ Jesus Luz. A organização do espaço, também anuncia uma parceria inédita com a plataforma Scruff que será o app oficial do Camarote Pride São Paulo.

O espaço oferece uma experiência imersiva que celebra a diversidade, a inclusão e a alegria, com música, performances, e momentos de conexão e celebração. "O objetivo do Camarote Pride é celebrar a diversidade com segurança, muita diversão em um ambiente acolhedor e respeitoso. Este ano, nosso line-up vai além, trazendo nomes consagrados e dando oportunidade a novos artistas mostrarem seu trabalho", pontua o idealizador do espaço, Guto Melo.