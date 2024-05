Divulgação Billie Eilish fez o lançamento do álbum na última sexta-feira





Com dez faixas originais, o álbum de Billie Eilish, “Hit Me Hard and Soft”, composto em parceria com o irmão Finneas, terceiro álbum de estúdio da cantora, mescla o clássico pop com outros gêneros musicais.

Além de trazer vivências pessoais através das letras, “Hit Me Hard and Soft” também destacou em seu lançamento na última sexta-feira (17), uma ação de lançamento em prol de práticas sustentáveis ao utilizar materiais 100% recicláveis em todos os formatos físicos.



No digital, o álbum teve uma ótima performance e viralizou nas redes sociais. Segundo dados da plataforma Deezer, os streams da artista registraram um aumento de 350%, e pontua que as cidades que mais ouviram Billie Eilish, desde o lançamento do novo álbum, foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília, sendo 37,5% ouvintes femininos e 62,5% ouvintes masculinos, principalmente entre 18 e 35 anos.