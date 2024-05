Divulgação Luciano Camargo mostra "Terra Fértil" em première no Rio





Antes do lançamento, que acontece nesta sexta-feira (24), "Terra Fértil" teve a grande tela do cinema, na UCI New York, no Rio de Janeiro. O novo clipe de Luciano Camargo, assinado por Hugo Pessoa, destaca a megaprodução e celebra a fé e esperança do cantor. Em evento que reuniu grandes nomes do cenário gospel e alguns artistas do segmento secular, o evangélico recebeu cerca de 200 pessoas e foi acompanhado da esposa Flávia Camargo.

A apresentação em primeira mão do clipe "Terra Fértil" emocionou a todos, que aplaudiram a produção e o louvor. Na plateia, além do empresário e amigo Allan Caramaschi, a presença dos artistas Cristina Mel, Jorginho de Xerém, Mavvilla, Lea Mendonça, Marquinhos Gomes, Shirley Carvalhaes, Willhan Nascimento e também da jornalista Mylena Ceribelli.

A sessão representou um tempo de comunhão com amigos e profissionais do universo gospel, marcando a entrada oficial do renomado cantor sertanejo no segmento, atendendo ao chamado de Deus para levar a sua mensagem de fé e esperança por meio da música.