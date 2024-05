Divulgação Lara e Dennis que fazem parceria que será lançada nesta quinta-feira (23)





Em uma versão acústica e intimista, gravada dentro de um carro e publicada no Instagram, a faixa autoral “Em Busca da Minha Sorte”, viralizou na internet e trouxe grandes conquistas para a cantora e compositora Lary. Só nesse vídeo, já são mais de 12,5 milhões de visualizações, além de totalizar quase 30 milhões de reproduções nas redes sociais e mais de 300 mil vídeos criados usando a canção.

Além do sucesso alcançado nas redes, a faixa da artista, que hoje é responsável por escrever músicas de nomes como Ludmilla, IZA, Thiaguinho, Juliette, Marina Sena, Lexa e Pedro Sampaio, chegou a outros nomes da música. Ao lado de Billy SP, que também assina a composição da canção, o cantor Thiaguinho incluiu o single em seu novo álbum, intitulado “Sorte”.

Para Lary, é uma realização poder acompanhar toda essa grandiosidade em torno da faixa. “É mágico e gratificante ver que pessoas têm se identificado tanto com essa música. Desde quando escrevemos, sabíamos que essa música seria um hino, mas eu não contava com tantas surpresas ao longo desse percurso!”, afirmou.

Recentemente, a artista também regravou a música para dar início ao seu projeto audiovisual "Com Amor Lary". A produção, que celebra suas raízes, aconteceu no Museu de Arte Contemporânea (MAC) e no Mirante da Boa Viagem. Agora, a cantora se prepara para lançar um remix da faixa ao lado de Dennis, um dos nomes em destaque no cenário musical. A nova versão dançante chega nesta quinta-feira (23) a todas plataformas digitais.