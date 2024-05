Divulgação Atriz comenta momentos especiais das gravações do longa-metragem





"O Rei da Internet", longa-metragem com previsão de estreia nos cinemas no próximo ano, destaca a história do Daniel Nascimento, um jovem que ousou desafiar os limites do mundo virtual e viu sua vida tomar rumos inesperados. Sob a direção de Fabrício Bittar, a produção gravada em São Paulo, destaca no elenco nomes como João Guilherme, Marcelo Serrado, Júllia Zimmêr, entre outros.

“Minha personagem, Ana Laura, representa um pouco da face cruel do bullying, expondo as mazelas que podem ser causadas por palavras e atitudes superficiais. Foi maravilhoso contracenar com todos os atores do filme, mesmo em pouco tempo, conseguimos construir uma relação bacana entre os personagens. Eu tenho uma paixão especial pelo cinema, acredito que tudo é pensado e feito com mais carinho e tempo, nos mínimos detalhes. A atmosfera era de muito companheirismo e vontade de fazer acontecer, de fazer cinema nacional”, pontua a jovem atriz que participou do elenco de “Todas as Garotas em mim” (TV Record, em 2022) e do filme “Viva a Vida” (NetFlix).

De acordo com a atriz, o filme não se limita a retratar a trajetória de um hacker, mas mergulha nas profundezas da alma humana, explorando temas como ambição, amizade, traição, redenção e as consequências de nossas escolhas. Ela, pontua que será um convite à reflexão sobre o uso responsável da tecnologia e o impacto que nossas ações podem ter na vida dos outros.

“Participar dessa produção foi uma jornada inesquecível, repleta de desafios e aprendizados. Estou imensamente grata por ter tido a oportunidade de fazer parte desse projeto incrível. É um filme que diverte, emociona e faz pensar, nos convidando a questionar o mundo em que vivemos e o papel que cada um de nós desempenha nele.

Durante o período de gravações, a atriz gaúcha teve que pausar os trabalhos como cantora para se dedicar intensamente ao projeto. Júllia que retomou a carreira musical, em 2023, com o lançamento do single “Já Sei de Cor” e, neste ano, a faixa “É Mais Fácil”, ambas apresentadas para seus fãs em todas as plataformas digitais.