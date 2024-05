Divulgação Cantora brasileira terá momento especial ao lado do tenor italiano





A cantora lírica e compositora Giovanna Maira, que perdeu a visão com um ano de idade devido a um Retinoblastoma, fará participação especial no show do tenor Andrea Bocelli e, juntos, apresentarão ao público a canção "Con te Partirò”. O evento, intitulado Gala de Amor, acontece nesta quinta-feira (23), no Hotel Rosewood São Paulo, em benefício do Hospital do Amor.

A canção escolhida é um clássico italiano crossover, escrita por Francesco Sartori e Lucio Quarantotto. Esta foi a primeira música cantada por Andrea Bocelli no Festival de San Remo de 1995 e foi gravada em seu álbum do mesmo ano.Giovanna Maira, desde muito jovem, demonstrou uma aptidão excepcional para a música. Iniciou seus estudos de piano aos 3 anos no Colégio Nossa Senhora da Misericórdia e, aos 5 anos,começou a estudar teclado na escola Harp Som.

Com 12 anos, ingressou no Conservatório Musical Villa Lobos, onde se formou em canto popular.Giovanna, que se reinventou artisticamente ao adotar o estilo crossover – uma fusão entre música clássica e popular – continua a encantar o público com interpretações emocionantes de canções como "I Dreamed a Dream" (Alain Boublil), "Love of My Life" (Freddie Mercury) e "Angel" (Sarah McLachlan).

Em 2016, lançou sua autobiografia“Escolhi a Vida”, acompanhada de um EP com novas composições. Dois anos depois,em 2018, tornou-se apresentadora do programa "A Bella Itália" na RedeVida, sendo a primeira apresentadora em rede nacional com deficiência visual no Brasil.

A apresentação com Andrea Bocelli no evento Gala de Amor reforça o talento e a trajetória inspiradora de Giovanna Maira, consolidando-a como uma das principais vozes da música lírica no Brasil.O evento promete ser uma noite memorável, celebrando a música e a solidariedade.