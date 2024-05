Divulgação Atriz e personalidade de destaque do Carnaval, Vivi Araújo afirma que cuidados capilares se revela como terapia





Viviane Araújo, reconhecida como a rainha das rainhas do Carnaval, o cuidado com os cabelos se coloca com um momento terapêutico que proporciona relaxamento e conexão com ela mesma. A atriz e influenciadora, atualmente embaixadora da marca Vult, pontua algumas dicas que contribuem com a preservação dos fios.

“O cabelo é como um símbolo de poder, sabe? Sempre valorizei ter um cabelo bonito e bem cuidado, com volume. Às vezes liso, às vezes cacheado, variando também nas cores. Sempre tive uma conexão muito forte com meu cabelo e adoro estar em constante mudança, experimentando diferentes estilos, é como se eu pudesse expressar minha identidade por meio dele", relata Vivi.

“Aposto em produtos nutritivos que entreguem maciez, hidratação e definição. Dou preferência a itens veganos, livres de sal e parabenos, assim consigo evitar o frizz, potencializar a leveza e o movimento que meu cabelo precisa. Também evito ao máximo prender o cabelo enquanto ainda está molhado e claro, uso uma touca de cetim que já é a queridinha na minha rotina”, finaliza.