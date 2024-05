Divulgação Alceu Valença faz sua estreia no festival musical





Alceu Valença, Pabllo Vittar, Baco Exu do Blues, Leci Brandão, Maria Rita, Maria Gadú, Urias, Rico Dalasam, Marina Sena, FBC, Melly e Nando Reis (com participação de Arnaldo Antunes) estão entre os destaques da quinta edição do festival.

O Nômade Festival aposta na multiplicidade de estilos, públicos, propostas, vivências na música e experiências, chega a sua quinta edição nos dias 25 e 26 de maio. Realizado no Parque Villa Lobos, o evento traz enfoque na representatividade da música nacional em suas mais diversas formas, agregando revelações e nomes consolidados. Alceu Valença, Pabllo Vittar, Baco Exu do Blues, Leci Brandão, Maria Rita, Maria Gadú, Urias, Rico Dalasam, Marina Sena, FBC, Melly e Nando Reis (com participação de Arnaldo Antunes) estão entre as atrações deste ano.

Ao todo, 10 horas de música, em cada dia, incluindo dois palcos, vila gastronômica, lounges exclusivos e ativações de marcas. E, claro, encontros especiais – a expectativa de encontrar os artistas preferidos, rever e encontrar os amigos.

No palco principal, o público terá a oportunidade de conferir nomes consolidados e revelações da música brasileira. Entre os artistas confirmados para o primeiro dia do festival está Alceu Valença, que se apresenta pela primeira vez no festival. Outro destaque vai para uma das drags mais populares do mundo, Pabllo Vittar, que apresenta o show da nova turnê e muita dança. A cantora e compositora mineira, Marina Sena, também marca presença na programação, trazendo o espetáculo da turnê “Vício Inerente”, inspirado no álbum de mesmo nome.

Pelo palco Petra irão performar a voz de artistas nacionais e DJs potentes, por meio de pesquisas sonoras igualmente potencializadas pelas pistas de dança. Atrações, como o Samba pros Orixás, Filipe Catto canta Gal e DJ Nanni Rios, no sábado. Já no domingo, terá a presença do Samba de Dandara, Getúlio Abelha e a DJ Luísa Viscardi.