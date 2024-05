Divulgação Cerimônia emocionou os convidados





No dia do aniversário de um ano da filha Aurora, no último domingo (19), o cantor Jefferson Moraes surpreendeu os convidados ao se casar com Naiara Miranda. A cerimônia aconteceu durante a festa e foi surpresa para alguns convidados, apenas familiares e amigos bem próximos sabiam do acontecimento. A celebração foi realizada por uma juíza de paz, na Casa Festa Prime, localizada na Avenida Ipanema, em Goiânia.

“Eu e Nayara estamos juntos desde outubro de 2020, então, nada melhor do que oficializamos a nossa união no aniversário de um ano da nossa filha. E foi um momento inesquecível, com parentes e amigos. Ali só estavam pessoas que realmente são importantes para nós, foi muito especial. Decidimos realizar o casamento há dois meses, e saiu tudo nos mínimos detalhes”, conta Jefferson Moraes.

A celebração teve ainda a entrada de Aurora como daminha. A pequena levou as alianças do casal em uma BMW X4 de brinquedo, motorizada. Todos os presentes se emocionaram.