Divulgação Bar ocupa imponente casarão na Rua Nestor Pestana, no Centro de São Paulo





O Drosophyla Bar celebra seus 38 anos de história na capital paulistana e prepara uma programação especial para comemorar a data. O bar localizado na região central, no casarão do número 163 da Rua Nestor Pestana, realiza uma grande festa nesta quinta-feira, 23 de maio, que começa com welcome drinks, das 18h às 23h.

O bar vai pegar fogo com o Guest Bartender liderado por Kleiton Martins, chef barman do Drosophyla e cinco bartenders convidados: Adriana Pino, Marquinhos Felix, Fatinha Afonso, Viviane Puerta e Edu Tavares. A cada hora uma dupla vai preparar uma seleção de drinks autorais utilizando o Gin Jardim Botânico e licores especiais da Schluck.

A trilha sonora será comandada pelo lendário Will Robson (DJ e produtor musical, discotecou em casas noturnas como D-Edge, Ampgalaxy, Hotel Unique, Urbano Club, Sonique, Casa do Castelo/Portugal, Teatro Hau/Alemanha, Pulgueria Insurgente/México, DJ Fest em Luanda/Angola), entre outras festas icônicas. Will divide as pick-ups com três DJs convidados (Bobay, PC Phoênix e Jac Júnior). E para fechar a noite com muito glamour e sensualidade, Lídia Café da Manhã fará a famosa apresentação burlesca, que faz sucesso todas às terças no Cabaré Drô.