Divulgação Diego Delgatti grava clipe com participação sensual de Gabi Martins





Gabi Martins foi vista em um momento íntimo com o cantor Diego Delgatti, na última segunda-feira (20). A loira estava de lingerie branca e o pagodeiro bem a vontade de cueca deitado na cama com a sertaneja no quarto de uma mansão.

Os fãs curiosos foram atrás do sortudo para saber o que acontecia entre eles e descobriram que se tratava da gravação do clipe do Diego Delgatti que é cantor de samba e pagode e convidou a ex-BBB para participar do seu mais novo trabalho.



As cenas picantes deram o que falar, deixando os seguidores ouriçados e cheios de especulações. Em um outro momento da gravação, Diego e Gabi, que estão solteiros, aparecem dançando juntos e também abraçados no sofá.

“Finalizamos o clipe com esse maravilhoso que eu sou super fã, virei fã e amei seu trabalho, conte sempre comigo”, disse Gabi. O pagodeiro agradeceu a parceria com a cantora, “Obrigado Gabi pela presença, com essa beleza toda aqui no clipe”.