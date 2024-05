Divulgação Influcenciadora revela as batalhas enfrentadas no mundo dos negócios





Conhecida pela sua história de superação com a Paralisia de Bell, a influenciadora digital Dapariz travou batalhas ao ter que provar o “dobro de seu valor”, como relata em depoimento, por ser uma mulher com pouca idade em um ambiente de empresários homens.

“Sofri preconceito, como empresária mulher e também pelo fato de ser muito nova. Já enfrentei muitas batalhas. Desde olhares tortos em reuniões até ter que provar o dobro do meu valor só por ser mulher, mas eu digo que, como influencer, sou uma pessoa de muito amor e quando estou falando de negócios eu assumo uma personalidade de responsabilidade, um pouco mais objetiva e conseguindo mostrar meu outro lado que existe por trás das cortinas. Mas sabe o que eu faço? Coloco meu salto, pego minha bolsa e mostro que mulher no comando é sinônimo de sucesso em qualquer negócio”, relata.

Outro desafio relatado pela influenciadora é a dificuldade na hora de conciliar a vida de mãe e empresária, ao mesmo tempo. Mas a jovem que descobriu a gravidez aos 21 anos define a tarefa como possível: “Equilibrar ser mãe e empresária é como fazer malabarismo enquanto anda de bike. É desafiador, mas não impossível. Aprendi a delegar, a dizer não quando preciso e a valorizar cada momento com o meu filho, mesmo que seja uma ter reunião no parquinho”.

Apesar dos obstáculos, Dapariz conta que não se arrepende de ter se lançado como empresária. “A vida é curta demais para ficar na zona de conforto”, diz a influenciadora, que define o ato de empreender como surfar uma onda gigante, em que é normal se sentir inseguro no início, mas que a adrenalina e a chance de conquistar algo grandioso valem o risco. Ela revela também novos projetos que unem suas paixões: moda, saúde mental e causas sociais.

“Já existe um projeto onde eu tenho a pretensão de transformar a vida de muitas pessoas, e ele já sai esse mês, logo vocês verão! Minha relação com o mundo da moda e o mundo empresarial é tipo um romance moderno, sabe? Mistura a paixão pela criação e estilo com a frieza das estratégias. É como dançar entre a arte e os negócios. E eu não acredito que uma empresária deva apenas estar vestida de blazer e o básico do formal ou social, mas sempre terá espaço para um item descolado em qualquer look clássico”, diz.

Seu primeiro projeto foi a criação da ONG para tratamentos de paralisia, onde atende pessoas com distúrbio na face, que viveram o mesmo problema da influencer. Ela teve que lidar três vezes com a Paralisia de Bell, condição em que se perdem temporariamente os movimentos do rosto. Ao empreender, a motivação da criadora de conteúdo com mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes, vai muito além do dinheiro.

“Eu sinto como se tivesse um fogo dentro de mim que não se apaga e que eu tenho uma missão maior nesse mundo. Claro que o dinheiro é importante, mas o que realmente me move é a chance de deixar um mundo melhor para o meu filho e para as próximas gerações, também ter a oportunidade de mudar a vida de alguém, já que meu foco são negócios voltados a área da saúde e mente. Isso me motiva a crescer ainda mais e, principalmente, buscar novas tecnologias e experiência no mercado”, conta.

Dapariz abre o coração e exibe autoconfiança ao se imaginar daqui a alguns anos: “No futuro, me vejo em um enorme palco, rodeado de mulheres contando minha trajetória e sendo aplaudida de pé. Eu acredito muito no meu potencial e tenho trabalhado todos os dias na minha confiança em mim mesma. Quero expandir nossos horizontes, abrir caminhos para novos talentos e deixar uma marca positiva no mundo. E ser um exemplo para essa nova geração, principalmente meu filho”.