Divulgação Thiago Bartos





Autor de “Você Tem Uma Palavra?”, obra que reflete como a fé e o amor divino podem transformar a vida das pessoas, Thiago Bartos lançou um novo episódio da temporada da série “À Mesa do Testemunho”, que é transmitida em seu canal do Youtube, onde Thiago recebe convidados para ouvir os testemunhos de fé e superação.



“Seja Pai” é o tema do novo episódio desta temporada e o evangelista inicia o programa com uma reflexão para pais e mães sobre suas ações dentro de casa e também exalta seu pai, que o acompanhou durante toda a infância na batalha contra o câncer e como ele serve de inspiração para sua vida.

Durante o percorrer do episódio, o evangelista exemplifica como a criação pode fazer com que pais e mães repliquem em seus filhos ações que passaram na infância com seus próprios pais. Bartos também conscientizam sobre a necessidade de se enxergar como filho de Deus e transmitir o amor que ele tem por nós para os filhos.