Divulgação Cantor realiza projeto anualmente





Luan Estilizado acaba de lançar a regravação de “Bate Coração”, primeiro single de “Esquenta São João”, projeto que o acordeonista, cantor e compositor apresenta ao público anualmente. O Esquenta São João é uma homenagem do artista ao mês de maior impacto para os forrozeiros, bem como as tradicionais festas de São João. A música e o clipe já estão disponíveis em todas as plataformas.



O projeto conta com cinco músicas que serão lançadas individualmente. Luan teve neste ano o auxílio de Mestrinho, um dos maiores sanfoneiros da história com trabalhos com inúmeros artistas renomados da música brasileira, como: Dominguinhos, Gilberto Gil, Hermeto Pascoal, Elba Ramalho, Rosa Passos, Antônio Barros e Cecéu, Zélia Duncan, entre muitos outros. Atualmente, Mestrinho segue carreira solo e acompanha Gilberto Gil em suas turnês.



Conhecido pelos sucessos de “Erro Que dá Certo” e “Tá Faltando Eu”, Luan possui 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 896 mil inscritos no Youtube, o cantor também faz parte do projeto À Vontade, ao lado dos amigos Raí Saia Rodada e Zezo Potiguar, onde trazem grandes sucessos da música nacional para versões de forró.