Divulgação Grupo Pixote festeja lançamento de novo projeto aos fãs





O grupo Pixote, conjunto de sucesso da cena musical brasileira, apresenta aos fãs via todas as plataformas digitais, nesta sexta-feira (17), o projeto audiovisual “Pixote Acústico”, gravado em São Paulo.

Com total de 20 regravações, que foram sucessos da banda ao longo da trajetória, o projeto mostra a versatilidade do trio. “Estávamos ansiosos para o lançamento deste novo trabalho. A gravação foi linda e mal podemos esperar para receber o feedback do nosso público”, comenta Dodô, vocalista da banda.

Neste primeiro momento, a música de trabalho será “Você Pode”. “É uma música que gostamos muito e acreditamos muito no potencial desta regravação”, completa o vocalista. “Queremos que os nossos fãs sintam como se fossem parte deste projeto”, finaliza o músico.

O projeto “Pixote Acústico” foi gravado em São Paulo no início de 2023 com direção de Anselmo Troncoso - responsável por grandes trabalhos de Hugo & Guilherme, Henrique & Juliano e "Buteco do Gusttavo Lima". O empresário Alex Calil, esteve à frente da direção geral e produção musical esteve sob responsabilidade de Walmir Borges.