Divulgação Previsão de lançamento do primeiro single do álbum é para o mês de maio





Gloria Groove mal acabou de gravar seu primeiro DVD de pagode “Serenata da GG”, no Rio de Janeiro, e já tem música viralizando nas redes sociais. A canção,

“Nosso Primeiro Beijo”, se tornou trend no TikTok com os usuários criando vídeos a partir do áudio de gravações do show. Os conteúdos criados a partir da música já ultrapassam a marca de 300 vídeos, com mais de 1 milhão de visualizações no TikTok e os fãs da artista esbanjam criatividade ao produzi-los.

Gravado no último dia 8 de maio, com participações especiais de Thiaguinho, Mumuzinho, Ferrugem, Alcione, Thiago Pantaleão, Gina Garcia, Menos é Mais, Sampa Crew, Ana Carolina e o cantor Belo.

O álbum conta com músicas inéditas, regravações de canções de Gloria Groove em versões de pagode, além de covers. A previsão de lançamento do primeiro single do álbum está prevista ainda para este mês de maio.