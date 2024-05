Divulgação Produtor Víctor Wesley se despede das nostálgicas festas do Gandaia Club





O Gandaia Club, casa noturna de destaque no roteiro de baladas em Fortaleza, celebrada pelo público LGBTQIAP+, está prestes a encerrar suas atividades. Criada por Victor Wesley, o produtor cearense de shows e eventos como "Fica Vai Ter Pop", o Gandaia deixa sua marca registrada na história da cena cultural da capital cearense.

A casa surgiu da paixão do produtor por música, diversão e festas que lhe proporcionaram a sensação de liberdade e alegria dos clubbers. Quando o lendário Órbita Bar fechou suas portas e deixou um vazio na vida noturna de Fortaleza, Víctor agarrou uma oportunidade e decidiu criar um espaço que revivesse as emoções deixadas pelo Órbita, além de contar com uma energia das grandes estrelas da música pop, com a presença do público trans, drags, Djs e outros profissionais da cena LGBTQIAP+ .

Na sexta dia 24/05 terá a última "Festa da Britney", com os maiores hits da cantora Britney Spears. No sábado 25/05 é a despedida da festa "Amém" no Gandaia, sempre brincando com o sagrado e o profano com muito humor.

A agenda se encerra no dia 29/05 quando acontece a principal festa "Melhor do Gandaia" , despedida da casa, última produção, funcionando juntamente com as outras duas casas noturnas, que já fizeram diversos eventos juntos, as boates Level e a Amsterdam. Será a última chance para curtir a noite da Gandaia na Praia de Iracema em Fortaleza e os ingressos já estão à venda, antecipados e promocionais. Informações pelas redes sociais: @gandaiaclub

Como produtor-chefe, Víctor Wesley moldou o Gandaia com paixão e dedicação. Seu olhar atento para detalhes, a escolha criteriosa dos DJs e a busca incessante por novidades fizeram do Gandaia um sucesso. Agora, com novos projetos em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e outras capitais, Victor encerra essa jornada, mas não sem esperança. Ele acredita que o Gandaia voltará, mais maduro e melhor, em alguns anos. "Estou morando em São Paulo mas não deixarei de fazer festas em Fortaleza, assim como faço simultaneamente em outras capitais", afirma o DJ e produtor.