Cantor mineiro antecipa lançamento de novo single para próxima semana





O rapper Cjota lança no próximo dia 23 de maio, o single “Olho no Olho”, uma parceria com Mc PH e Pedro Lotto. No último mês de abril, os artistas deram um spoiler da novidade, prévia que despertou a atenção do público conquistando mais de cinco milhões de reproduções.

“Cada dia fico mais feliz com o avanço que tenho na música”, declara o rapper mineiro que deixou Belo Horizonte para buscar novos horizontes na cidade de São Paulo. O artista revela que é gratificante ter conhecimento que seu trabalho é saber que o seu trabalho conta com um impacto entre os fãs, algo que desperta motivação e incentiva a continuidade de sua arte.

“Meus projetos contam com um significado e quando são finalizados não se tornam apenas autorais. Eles se transformam em público. A forma como os fãs recebem me dá força para continuar”, declara. Cjota acrescenta sobre o papel de irmandade que o Mc tem na sua vida: “Sou muito fã dos meus amigos e com o PH não é diferente. Admiro o trabalho que ele faz, adoro o som e ele me inspira. Isso faz muito sentido para a conexão que a gente tem. Considero ele como um irmão”, declarou o rapper.

Além da sonoridade do single, outro destaque a ser apresentado será capa do trabalho, que conta com uma simbologia que despertará os olhares dos seguidores. “Ali a gente mostra que somos um também porque tivemos vidas muito parecidas, estamos juntos nos principais momentos. Foi muito importante formar esse laço quando cheguei em São Paulo e pretendo levar essa amizade e irmandade por onde eu passar”, salienta o artista.

O rapper Cjota conquista ampla projeção na cena do rap e ultrapassa 2,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify. O canal do YouTube do artista conta com mais de 24 milhões de reproduções e o rapper é acompanhado por quase 400 mil seguidores no Instagram.