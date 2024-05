Divulgação Amanda Loyola





Um dos nomes revelados pelo quadro Jovens Talentos, do "Programa Raul Gil", a cantora Amanda Loyola faz sua estreia pela gravadora Onimusic. Envolvida com a música desde a infância, ela apresenta a canção “Eu Quero Ver Sua Face”, que faz parte de seu novo projeto gravado ao vivo na Igreja Monte Sião, em Vitória, no Espírito Santo.

De acordo com Amanda, “Eu Quero Ver Sua Face” expressa o seu anseio de encontrar Jesus. Escrita por Deivison Pires, que é responsável pela produção musical do álbum, a faixa “reflete um desejo profundo que temos como cristãos por encontrar nosso Criador face a face”.

“Eu Quero Ver Sua Face” já está disponível em todas as plataformas de streaming, marcando o início de um novo capítulo na carreira de Amanda Loyola em 2024.A cantora tem viajado por várias partes do Brasil e do mundo, ministrando a palavra do Senhor através de suas letras. As composições lançadas têm alcançado milhares de vidas, cujos depoimentos e testemunhos postados no seu canal são comoventes.

Disponível nas plataformas digitais, “Eu Quero Ver Sua Face” ganhou uma versão em vídeo dirigida por Raif Castro, da 027 films. O resultado pode ser visto no canal de Amanda Loyola no YouTube, onde a artista tem quase 800 mil inscritos e mais de 127 milhões de visualizações.

A forte presença digital da cantora se reflete nas outras redes. Amanda Loyola tem quase 1 milhão de seguidores, somando os números do Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. No Spotify, ela tem quase 250 mil ouvintes mensais e algumas de suas canções ultrapassaram a marca dos 3 milhões de plays.

Sua estreia no cenário musical aconteceu em 2019 com o lançamento do single “Infinito Amor”. De lá para cá, a artista lançou outras produções e teve passagem pela Uni Records e pela Sony Music Gospel, por onde lançou o projeto ao vivo “De Volta à Essência”, com as participações de Juliano Son, VICTIN, Marcelo Markes e Igor Roque.

