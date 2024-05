Divulgação Artista promove seu segundo lançamento do ano





O cantor Young Di lança nesta quinta-feira (16), sua nova música de trabalho "Rivais", que chega a todas as plataformas digitais. A faixa marca o segundo lançamento do ano do artista, e explora um lado diferente do seu repertório ao traçar um retrato melancólico.

Em "Rivais", o artista mergulha em uma atmosfera mais introspectiva. Os versos da canção narram a história de um amor conturbado que se choca com as inseguranças e o orgulho, e luta para manter os sentimentos em meio ao ego.

Segundo o cantor, a inspiração para compor essa faixa surgiu de uma experiência pessoal. “A música é uma história das minhas vivências, em um período de turbulência no meu relacionamento. Essa música representa uma etapa da minha vida, na qual eu estava vivendo exatamente o que canto nela”, conta.

Ele ressalta a importância de retratar o amor através da arte, principalmente por ser uma forma de tocar o público. “Quando você transmite um sentimento verdadeiro, isso se torna significativo, pois você está se expressando em forma de canção. Isso gera uma conexão com o público, já que as pessoas geralmente vivenciam questões amorosas em suas relações, com divergências e felicidades. Acredito que qualquer música que fala de amor atrai um público maior, pois as pessoas tendem a dar mais atenção a esse tipo de tema”, afirma.

O cantor teve o apadrinhamento e apoio do artista Kayblack, preparou também um motion visualizer, que será lançado no canal do YouTube, da gravadora que o empresaria. “Espero que se identifiquem muito com essa música. A expectativa é expandir o meu trabalho, fazer com que as pessoas me conheçam cada vez mais e saibam que faço músicas boas, assim como outros artistas que estão aí na pista”, finaliza.