A colina de Bel Air, em Los Angeles (EUA) foi palco de mega evento que aliou glamour, conscientização e solidariedade. A “One Night for One Humanity”, organizada pela One Humanity Foundation, aconteceu na mansão do empresário brasileiro Thiago Finch e contou com a presença de importantes personalidades para promover temas relacionados à saúde mental, marcando a celebração do mês dedicado à conscientização do Autismo.

A noite foi conduzida por figuras conhecidas como Howie Mandel, Jaime King e Mario Lopez. Entre os convidados, estiveram presentes a estrela de "90210", AnnaLynne McCord, Clinton Sparks, artista ganhador do Grammy, Thomas Vu, produtor de títulos renomados de jogos e séries da Netflix, além de outras celebridades, esportistas e músicos.

Também presentes estiveram especialistas renomados na área da saúde mental, incluindo o neurocientista de Stanford, Dr. James Doty e o conselheiro do Milken Institute, James Morgon, que compartilharam conhecimentos, além de promoverem a visão da fundação para enfrentar a crise global de saúde mental.

A noite foi um sucesso não apenas em termos de conscientização, mas também na captação de recursos, com 100% das doações destinadas a iniciativas de saúde mental e bem-estar. O encontro contou, ainda, com uma ação de conscientização sobre a tragédia vivida pela população do Rio Grande do Sul, encorajando a arrecadação de fundos e doações para os desabrigados.